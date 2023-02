Rivoluzione per le minicar | dove non potranno più parcheggiare | multe convalidate

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 febbraio 2023) A Roma stop alleparcheggiate negli stalli di sosta riservati esclusivamente a cicli e motocicli. Questa la posizione assunta dalla Cassazione che ha definitivamente dato ragione al Comune di Roma, sancendo la legittimità della multa – di 100 euro – inflitta il 18 novembre del 2014, in via Fabio Massimo, dagli agenti della Polizia locale capitolina. Respinta l'obiezione difensiva mirata a sostenere l'equiparazione tra le microcar – che circolano a migliaia lungo le strade di Roma – e i motocicli, con la conseguente teorica possibilità diin tranquillità negli stalli di sosta destinati, come da segnaletica, ai veicoli a due ruote. Prima tappa della vicenda giudiziaria è stata la scelta della società proprietaria della microcar sanzionata di impugnare il verbale redatto dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale e con cui era ...