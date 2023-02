Ripresi gli allenamenti dei rossoverdi | domattina seduta a porte chiuse

Leggi su seriea24

Si è allenata questo pomeriggio al Taddei la Ternana, che sabato prossimo al Liberati (alle 16.15) affronterà il Parma. Assenti Valerio Mantovani e Andrea Favilli (per entrambi sindrome influenzale), riposo per Antonio Palumbo (dimesso oggi dall'ospedale), lavoro personalizzato in palestra per Marco Capuano. Domani per le Feremattutina a.