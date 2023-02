Riformare l’intelligence? Con prudenza Parla il prefetto Pansa ex capo degli 007

Leggi su formiche

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’esigenza di rafforzare le strutture preposte alla sicurezza nazionale “c’è, ma bisogna essere prudenti nel cercare soluzioni imitando altri Paesi, che hanno ordinamenti giuridici e tradizioni amministrative completamente diverse”. Lo sostiene ilAlessandro, dal 2013 al 2016della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, dal 2016 al 2018 direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), dal 2019 presidente di Sparkle, operatore globale del gruppo Tim. Questa intervista si inserisce all’interno del dibattito avviato da Formiche.net. L’Italia ha bisogno di nuovi strumenti per far fronte alle nuove necessità di sicurezza nazionale? Tutti gli strumenti che servono a definire, da un punto di vista strategico e in parte tattico, i temi che attengono alla sicurezza nazionale sono ...