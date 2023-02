“Ridicolo | cogl…” GF Vip 7 | valanga di insulti di Oriana ad Antonino La venezuelana è distrutta

(Di martedì 7 febbraio 2023) GF Vip 7, nella serata del ritorno degli ex feroce scontro traSpinalbese eMarzoli: è successo tutto nella notte e sui social è scoppiata la bomba. Prima del loro confronto c’era stato quello tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro durante il quale lei non aveva usato parole dolci per la modella. “Mi dispiace vederti così sai? Però io dico, se sei consapevole di questa cosa fai un passo indietro e basta”. E ancora: “Ti risparmi un sacco di rotture, ti risparmi di passare per una persona che non sei, ti risparmi delle attenzioni da una persona che non ti convince troppo. Se lei non ti convince, non ti convince! Tanto le persone non cambiano, lei non cambia. Sai cos’è che non ti porta a fidarti di questa persona? Secondo me tu sai che non potrai mai essere compreso da lei su determinati punti di vista. ...

È un**ne, un buffone, per come si muove, per come si veste, per come parla. Se lui continua ... Il tuo gioco è' 21.49 Subito in super led Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi che 'non si ...È un**ne, un buffone, per come si muove, per come si veste, per come parla. Se lui continua ... Il tuo gioco è' 21.49 Subito in super led Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi che 'non si ...