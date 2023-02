Ridateci Sanremo | programma radiofonico di Utenti servizi radiotelevisivi e Codacons

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023). Una iniziativa dell’Associazione. Interverranno ospiti VIP Dopo la clamorosa denuncia circa la partecipazione del presidente Zelesnky all’Ariston, l’Associazionedei, in collaborazione cone altre associazioni degli, lancia in contemporanea col Festival diil– Non Sa(n)remo Cattivi”, durante il quale vip ed esperti di spettacoli e cultura, ma anche telespettatori e appassionati di musica interverranno per commentare le serate della kermesse canora. Lo annuncia il ...