Replika non funziona più in Italia dopo la disposizione del Garante Privacy

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Non solo violazione del GDPR europeo, ma anche un’eccessivo rischio per quel che riguarda i minori e le persone con fragilità emotiva. Questa è la sintesi dellaemessa dalper la Protezione dei dati personali nei confronti di Luka Inc, l’azienda che ha sviluppato e reso disponibile sul browser e sugli app store – nel lontano 2017 – l’applicazione, una chatbot (basata su interazioni scritte o vocali) che si fonda sul principio dell’intelligenza virtuale. Una sorta di programma in grado di forgiare un amico virtuale (non reale) con cui parlare. LEGGI ANCHE > Come si può usare l’intelligenza artificiale per rendere accessibile un sito web Ilper laha così deciso di intervenire per disporre l’immediato stop dei server diin ...