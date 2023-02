Replika è l’esempio di quel che accade quando la tecnologia è alleata del capitalismo

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Come è possibile che l’intelligenza artificiale funzioni in questo modo e che nessuno – dal 2017 – si sia posto delle domande in merito? La questioneè esplosa nelle scorse settimane – portando il garante a disporre la chiusura dei server che ne permettono il funzionamento in Italia – e deve essere analizzata nella sua complessità. Viene naturale – ed è quasi impossibile – non chiedersi perché su internet è disponibile e facilmente accessibile unadel genere e abbiamo scelto di parlarne con Cristiano De Nobili, Lead AI Scientist e Machine Learning Lecturer, che ci ha fornito il punto di vista di un esperto in materia di addestramento e funzionamento dell’intelligenza artificiale su come funziona. LEGGI ANCHE >>> Abbiamo chattato conscoprendo i rischi concreti per i minori e ...