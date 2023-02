Regionali | le indicazioni del Comune di Milano per non discriminare le persone trans ai seggi | “No alle file separate di maschi e femmine”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) In occasione delle elezionidel 12 e 13 febbraio, ildiha realizzato tre video per supportare presidenti dio, scrutatrici e scrutatori nell’accogliere elettrici ed elettori in maniera inclusivaurne. Lo riporta una nota di Palazzo Marino. Il primo di questi video, realizzato con la collaborazione di Arcigay, contiene un’indicazione ai presidenti dio affinché il giorno delle elezioni distribuiscano gli elettori e le elettrici in un’unica fila, anziché dividerli indifferenziate sulla base dei generi femminile ele. I registri elettorali, per legge, sono divisi in base al genere e nella maggior parte dei casi avviene che i presidenti seguano questo criterio per gestire il flusso delle ...