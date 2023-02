Regionali 2023 | Sonia Pecorilli | “Proteggerò le coste del Lazio eliminando il cemento”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 febbraio 2023) Roma – Sei punti per cancellare le criticità della Roma-Lido e della viabilità regionale, un “no” secco all’inceneritore e un piano di studio e analisi per proteggere ledeldall’erosione. Ai microfoni de ilfaroonline.it,, candidata alla presidenza della Regioneper il Partito Comunista Italiano, parla di sanità, emergenza rifiuti e crisi ambientale, presentando le sue idee e i suoi progetti in vista del voto del 12 e 13 febbraio. Sanità: tanti i problemi, dagli ospedali e pronto soccorso con poco personale e pochi mezzi a disposizione, alle precarietà contrattuali di medici e infermieri. Molti cittadini lamentano poi la chiusura di diversi nosocomi. Lei cosa ne pensa? Dove può e deve agire la Regione in termini di contratti? Come vede da qui a cinque anni la sanità ...