Real Madrid | Ancelotti verso il Mondiale per club | “Vogliamo tornare in Spagna con il titolo”

(Di martedì 7 febbraio 2023) “Il torneo è ben organizzato. Lo stadio è molto bello, il terreno di gioco è in buone condizioni e il Marocco ha dimostrato di amare il. Siamo felici di giocare qui, siamo motivati e oracon il”. Con queste parole il tecnico del, Carlo, si prepara alper. Domani i Blancos affrontano gli egiziani dell’Al-Ahly in semifinale. Sui grandi assenti Courtois, Benzema e Militao: “Sono rimasti aper curarsi, ma se saranno pronti giovedì ci raggiungeranno e magari sabato (in programma entrambe le finali, ndr) saranno a disposizione”. Sulper: “Un evento molto importante. Essere qui ...

Il Mondiale per Club è arrivato alle semifinali e il, favorito per il trionfo finale, affronta l'Al Ahly. I Blancos non arrivano con il massimo dell'entusiasmo poiché reduci dalla sconfitta in Liga contro il Mallorca, ma sanno come ...Essere qui significa aver fatto molto bene, poi qui abbiamo trovato molti tifosi dele faremo di tutto per dare loro gioia. È l'occasione per finire bene quello che abbiamo fatto la ...

