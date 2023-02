Raw 06 02 2023 The last “dance”?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 7 febbraio 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ Amway Center di Orlando, Florida. Lo show inizia con i WWE Hall of Famer Edge e Beth Phoenix che raggiungono il ring. Edge parla dei Jugdment Day e dei suoi membri, applaude in maniera ironica le loro mosse nel corso di questi mesi. Quando prende la parola Beth, viene subito interrotta dai Jugdment Day. Damian Priest dice che vuole diventare il nuovo US Champion e lo farà qualificandosi nel match che avrà nel corso dello show, mentre Dominik dice che se Rhea Ripley fosse presente, ma non può essendo a giro per il mondo a promuovere WrestleMania, avrebbe già preso Beth a calci in culo. Beth propone che a Elimination Chamber lei e Edge affrontino Finn Balor e Rhea Ripley. La sfida viene accettata, poi inizia una rissa tra le superstar presenti. Si aggiungono in aiuto di Edge e Beth i The Street Profits. Il ...