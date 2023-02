Rapina due donne a Napoli | fermato un 53enne

(Di martedì 7 febbraio 2023)dueai Quartieri Spagnoli a, rintracciato in un appartamento di via Sanità. Identificato dalle foto segnaletichedue. Mercoledì scorso gli agenti del locale Commissariato erano impegnati in un mnservizio di controllo del territorio. Una donna li ha avvicinati mentre passavano in piazza Montecalvario ed ha raccontato loro di aver subito unada poco prima da un uomo a bordo di uno scooter. Iltore l’avrebbe prima colpita al petto e poi le avrebbe sottratto il borsello dandosi alla fuga. Lo scorso 4 febbraio i poliziotti, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno ricostruito le fasi della, indentificando il presuntotore. Lo stesso ...

La avrebbero rapinata all'interno del suo appartamento sorprendendola alle spalle e per questo sono finiti in carcere il 7 febbraio.fratelli albanesi di 24 e 40 anni, avrebbero rapinato una commerciante cinese che rientrava in casa dal lavoro e le avrebbero portato via l'incasso, circa 20 mila euro, mentre una terza persona, ...G., poiché resosi responsabile dia mano armata e furto aggravato in danno disupermercati della Città Martire, porto abusivo di armi da taglio per cui non è ammessa la licenza, nonché ...

Rapina due donne nei Quartieri Spagnoli: identificato e fermato anteprima24.it

Rapina due donne: fermato un 53enne MARIGLIANO.net

Rapina due donne nella stessa giornata al centro storico: arrestato ... Il Meridiano News

Coltello in pugno rapina due attività commerciali, fermato uno straniero FrosinoneToday

Polizia: arrestati due minorenni ritenuti autori di una rapina ai danni ... Questure sul web

L’adolescente ha riportato lesioni al naso, alle labbra e sul volto. Ha denunciato l’episodio alla polizia. Avviate le indagini ...Un 53enne napoletano è stato sottoposto a fermo per due rapine: avrebbe colpito con violenza due donne per portare via loro la borsa ...