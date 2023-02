RAL | perché è diversa dallo Stipendio Netto?

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tutti coloro che vengono assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato hanno a che fare con la RAL: quando si negozia un’assunzione e un nuovo contratto di lavoro infatti, l’azienda o il Responsabile delle Risorse Umane faranno la loro offerta non partendo dalmensile ma partendo dalla RAL, che è sempre lorda e annuale. RAL: come funziona La Retribuzione Annua Lorda (RAL) e lomensile sono due misure molto diverse del reddito di un dipendente. La RAL rappresenta il totale delle entrate lorde annuali di un lavoratore, comprese le tasse, i contributi previdenziali e altre deduzioni. Al contrario, lomensile rappresenta il reddito effettivo che un dipendente riceve ogni mese, una volta che sono state effettuate tutte le deduzioni. Inoltre, la RAL ...

