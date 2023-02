Ragazzo di 14 anni a scuola con la pistola di 007 | l' arma gli scivola dalla tasca | scatta la denuncia

In aula con la pistola . Ma l'arma gli cade dalla tasca e tutti girano di scatto la testa verso di lui. Anche l'insegnante di un istituto scolastico della periferia orientale di Napoli . Lo studente ...... è accusato di omicidio di primo grado per l'accoltellamento della cheerleader di 13, trovata ... in uno stagno fu trovata l' arma del delitto ed i vestiti del, dove vennero riscontrate ...

Ragazzo di 24 anni trovato privo di sensi: si cerca il pirata della ... Fanpage.it

Mattia Giancola stroncato dalla malattia a 29 anni. «Era il ragazzo più buono del paese» ilmessaggero.it

Napoli, ragazzo di 14 anni con la pistola in classe ilmattino.it

Scomparso un ragazzo di 27 anni, si cerca nelle acque del porto ... BrindisiOggi

Poliziotto spara a un ragazzo di 19 anni per vendicare il figlio QUOTIDIANO NAZIONALE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In aula con la pistola. Ma l'arma gli cade dalla tasca e tutti girano di scatto la testa verso di lui. Anche l’insegnante di un istituto scolastico della periferia orientale ...