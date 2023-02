Questo non è un palazzo crollato in Turchia per il terremoto | è un video dall’Arabia Saudita

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il 7 febbraio 2023 su Facebook è stato pubblicato unche mostra il crollo di un. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto da chi ha diffuso il contenuto, in cui si afferma che la scena mostrerebbe un edificioina causa deldel 6 febbraio 2023. Il riferimento è aldi magnitudo 7.8 che nelle prime ore del 6 febbraio 2023 ha colpito il sud dellae il nord della Siria, provocando migliaia di vittime. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato oggetto di analisi è stato pubblicato il 19 gennaio 2023 su Youtube e, secondo la descrizione che lo accompagna, si riferisce alla demolizione di un edificio a Jeddah, in Arabia. Su Twitter ...

