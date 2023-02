Quei bimbi salvati | usciti in pigiama dalle macerie del terremoto in Turchia e Siria

(Di martedì 7 febbraio 2023) I media e i social diffondono le foto dei più piccoli sperando così di rintracciare le loro famiglie. Si scava a mano per ore e si sposta un pezzetto alla volta per aprire un varco

I nostri cuori e i nostri pensieri sono rivolti ai bambini e alle famiglie colpite, soprattutto a quelli che hanno perso i propri cari o che sono rimasti feriti. La nostra priorità immediata è ...Non riusciranno a farmi credere che le feste di Carnevale organizzate per i bambini nascano da qualcosa che non sia il sadismo, il meschino piacere degli adulti nell’umiliare i piccoli. In quelle ...