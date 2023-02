Quattro spin-off in arrivo per Billions | i dettagli

(Di martedì 7 febbraio 2023)ha ben sei stagioni all’attivo, con una settima in. Si tratta di una serie tv molto amata, incentrata soprattutto sulla lotta finanziaria tra Chuck Rhoades e Bobby “Axe” Axelrod. I produttori hanno deciso di non porsi alcun limite. Il titolo, infatti, è destinato a crescere con la realizzazione di imperdibili-off. È stato Chris McCarthy a dare l’annuncio. Al momento, ci sono benprogetti in corso:Miami: al centro della storia vi è l’aviazione privata.Londra: basato sul mondo della finanza inglese Millions: la storia, ambientata a Manhattan, parla di un gruppo di trentenni alla ricerca del successo professionale. Il loro obiettivo è quello di diventare grandi magnati Trillions: i grandi industriali hanno un ruolo di spicco. Il ...

