Quanto costa il Festival di Sanremo 2023 alla Rai? Pubblicità | costi e ricavi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ormai ci siamo, ai nastri di partenza ildi. Tutto pronto per la 73esima edizione deldella canzone italiana che torna da martedì 7 febbo in prima serata su1. Cinque serate, 28 artisti in gara, per un unico vincitore. A condurreci sarà ancora lui, Amadeus, l’uomo dei record che ha saputo – nella duplice veste di Direttore Artistico e conduttore – ideare un format di assoluto successo, capace di battere ogni anno record su record in termini di ascolti e incassi pubblicitari. Che dire dell’edizione di quest’anno? Riuscirà a ripetersi nei numeri? Intanto però, come sempre quando si parla di, non poche polemiche saltano fuori in merito aidell’elefantiaca produzione. E a questo ...