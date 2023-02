Quando Sanremo era Sanremo – 1992

Leggi su optimagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il Festival diè nato come Festival della Canzone Italiana. Poi, piano piano, si è trasformato in uno show televisivo. Fino a diventare solo un affare di Audience legata al gossip. Per questo deve creare le polemiche, dall’influenzar che non influenza più, al capo di una nazione in guerra, alla presenza di canzoni con testi gender, poligamia, porno e prostituzione, etc. Da notare che non si parla affatto di canzoni in vista di questo Festival. Negli anni ’80 ho avuto l’idea di filmare i backstage del Festival. Mentre oggi davanno in onda una enormità di programmi e dirette, allora ero l’unico a farlo. Tutta la settimana facevo interviste e chiedevo ai cantanti di interpretare la canzone in gara e non solo. Poi dalle 4 di domenica mattina mi chiudevo nella stanza dell’Hotel Des Anglais dove ...