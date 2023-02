Quando i Test di F1 2023? Date | programma | orari | tv | appena 3 giorni di prove prima del Mondiale!

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) Mentre siamo pronti per vedere le presentazioni delle vetture che prenderanno parte al Mondiale di Formula Uno, è tempo di pensare all’antipasto del campionato che è ormai in arrivo, ovvero ipre-stagionali. Anzi, in vista di questa annata si deve parlare di nuovo al singolare, dato che vivremo un0unica sessione diinvernali, che si disputeranno dal 23 al 26 febbraio sul circuito di Sakhir. Il tracciato dove si disputerà il Gran Premio del Bahrein,prova del campionato (domenica 5 marzo) sarà ancora una volta lo scenario delle sessioni in pista con le nuove vetture. La sua posizione nel deserto vicino alla capitale Manama, permetterà temperature elevate e meteo impeccabile, per cui le scuderie potranno lavorare senza intoppi. La curiosità, come sempre, sarà enorme. Vedremo in azione per la ...