Qazim Bellano | avete mai visto il figlio di Anna Oxa? Fa il cantante ed è bellissimo | ecco il suo profilo Instagram

Leggi su donnapop

(Di martedì 7 febbraio 2023)è il secondodi, avuto dall’ex compagno Gianni. Ma cosa sappiamo di lui? Leggi anche: Sanremo 2023,perché non ha sfilato sul Green Carpet come gli altri Big del Festival? Il motivo Come i suoi genitori, anche il ragazzo ha una grande passione per la musica e...