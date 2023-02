Qatargate | le pressioni di Panzeri per fermare la nomina Ue di Di Maio

Leggi su tpi

(Di martedì 7 febbraio 2023) Antonioavrebbe tentatp di ostacolare ladi Luigi Dicome prossimo inviato speciale dell’Unione Europea nel Golfo Persico. Lo riporta La Repubblica, facendo riferimento alle ultime intercettazioni dall’inchiesta sulle presunte tangenti pagate da Qatar e Marocco per influenzare la politica europea. L’ex europarlamentare, che ha deciso di collaborare con le autorità belghe, avrebbe invece promosso ladell’ex commissario europeo Dimitris Avramopoulos, in contatti stretti con la ong di“Fight Impunity”. L’ex ministro degli Esteri greco era membro onorario del board della ong ma non è stato coinvolto nell’inchiesta. Nell’indagine si fa riferimento a un episodio, che ha visto l’invio per errore di un documento a riguardo laall’Alto rappresentante ...