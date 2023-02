' Puoi baciare lo sposo' | alle 21 45 su Canale 5 | ecco la trama del film con Abatantuono

lo sposo' , questa sera alle 21.45 su Canale 5 il film del 2018 diretto da Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono e Monica Guerritore. Ecco la trama del film. Un padre che si ...Canale 5 alle 21:40 manda in ondalo sposo , una commedia con Diego Abatantuono pronta a strapparvi qualche sorriso. La pellicola racconta le vicende di due uomini che, desiderosi di ...

Puoi baciare lo sposo: la trama del film con Cristiano Caccamo e ... Movieplayer

Puoi baciare lo sposo film Canale 5 - trama, cast, finale Marida Caterini

Martedì 7 febbraio in prima serata su Canale 5, arriva il film “Puoi ... SpettacoloMusicaSport

Oltre Sanremo: Puoi baciare lo sposo e Le Iene. La tv del 7 febbraio BergamoNews.it

Programmi TV di stasera, martedì 7 febbraio 2023. ‘Puoi baciare lo sposo’ è il film di Canale 5 contro la prim DavideMaggio.it

"Puoi baciare lo sposo", questa sera alle 21.45 su Canale 5 il film del 2018 diretto da Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono e Monica Guerritore. Ecco la trama del film.Stasera in TV, Martedì 7 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali cana ...