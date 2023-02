Puliti | “Soddisfatti per i 3 punti Lavoreremo per una maggior efficacia al servizio”

Leggi su seriea24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Leonardo, ph Roberto Peli GARLASCO, 07 febbraio 2023 – È il capitano Leonardoa parlare del momento della Moyashi Garlasco dopo il successo in 4 set con la Sol Lucernari Montecchio Maggiore. Dopo quattro stop consecutivi, negli ultimi due appuntamenti la Moyashi è riuscita a ribaltare il risultato dell’andata con Belluno e Montecchio e si è ora lanciata alla rincorsa del quinto posto, attualmente occupato proprio dai bellunesi a 30(Garlasco a -2). Il martello umbro spiega come la gara con Montecchio abbia rinvigorito l’entusiasmo dei suoi: “Siamo moltoper il risultato. I 3pieni servono tantissimo e danno morale in vista dei prossimi impegni. Siamo chiamati a lavorare ancora su aspetti del nostro gioco nei quali siamo stati deficitari nel corso delle ...