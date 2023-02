PSG | UFFICIALE | le condizioni di Renato Sanches

... che con le stesse modalità ha perso Donnarumma (al) e Kessié (al Barcellona). Il tormentone ... il procuratoreTev Dimvula che prova a rassicurare tutti sulla serena prosecuzione della ...Con un comunicatodiffuso attraverso i social gli ultras della Curva Nord dell'Inter hanno reso noto il ... ormai promesso sposo del

PSG, UFFICIALE: lesione per Mbappé, salta il Bayern in Champions Calciomercato.com

PSG, ora è ufficiale: Mbappé salterà la sfida di Champions contro il Bayern Monaco Calcio News 24

PSG nei guai, Mbappé salta il Bayern Monaco Today.it

PSG, UFFICIALE: l'Athletic Bilbao riscatta Herrera | Mercato ... Calciomercato.com

Navas saluta il PSG: è ufficiale il prestito al Nottingham Forest Goal Italia

Ma come in tutti i trasferimenti, abbiamo bisogno che le tre parti funzionino bene. PSG, le parole di Campos sul mancato arrivo di Ziyech. “Avevamo il giocatore con noi, avevamo fatto tutto. Ha funzio ...L’agente di mercato ha spiegato anche la situazione del PSG. VICENDA - Canovi ha parlato del perché i nerazzurri non sono riusciti a cedere Skriniar: «L’Inter non ha venduto Skriniar perché l’offerta ...