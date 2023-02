(Di martedì 7 febbraio 2023) Il presidente del Psg Al-sarebbe stato indagato per aver dato unin, questo quanto riportato da L’Equipe Il presidente del Psg Al–sarebbe stato indagato per aver dato unin, questo quanto riportato da L’Equipe. Tutto è partito da una denuncia fatta nei confronti del PSG da parte del tunisino Hicham Bouajila, che avrebbe detto di aver lavorato inper il presidente. A sua volta, il PSG ha risposto di non aver mai impiegato il tunisino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ildi Nasser Al Khelaifi finisce sotto, con l'accusa di impiego fittizio e sottopagato di un presunto collaboratore. Nello specifico si tratta di uno dei più fidati ex consiglieri del ...: le accuse verterebbero su presunti pagamenti in nero .primo a +8 in Ligue 1 e atteso dal Bayern in Champions . Dopo Juve e City, anche ilfinisce sotto in chiesta. Si tratta, ...

Anche il Psg nei guai: aperta un'inchiesta contro i francesi e Al Khelaifi Calciomercato.com

Anche il PSG sotto inchiesta: l'ex consigliere denuncia per frode il presidente al-Khelaïfi Sport Fanpage

Psg, inchiesta giudiziaria su Al-Khelaifi per lavoro in nero Calcio News 24

PSG, club sotto inchiesta per impiego fittizio e sottopagato di un ex consigliere SPORTFACE.IT

PSG, oltre all’inchiesta, in arrivo anche un taglio degli stipendi Il Posticipo

Il presidente del Psg Al Khelaifi è indagato per la presunta assunzione in nero di un suo collaboratore: sotto inchiesta anche la società parigina. Problemi giudiziari per il presidente del Psg Nasser ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...