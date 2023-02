PSG | club sotto inchiesta per impiego fittizio e sottopagato di un ex consigliere

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il Psg di Nasser Al Khelaifi finisce, con l’accusa dipagato di un presunto collaboratore. Nello specifico si tratta di uno dei più fidati ex consiglieri del presidente delfrancese, Hicham Bouajila, il quale reclama stipendi e pagamenti di alcune attività di consulenza tra il 2015 e il 2018. A riportarlo è l’Equipe, che scrive come l’exdichiari di aver ricevuto solo in parte i compensi promessi. Il Psg smentisce tuttavia quanto dichiarato dall’extunisino, precisando di non averlo mai impiegato in nessuna attività di consulenza. Ilinoltre afferma in merito: “Non commentiamo fatti legati a individui abituati a far uso di manipolazione mediatica e a diffondere ...

...di Al - Khelaifi avrebbe dichiarato di essere stato pagato in nero e solo a tratti da una società tennistica di Doha non ufficialmente collegata al patron delparigino. Inchiesta: le accuse ...Sarà gestito daie con un fair play finanziario molto più rigoroso. Abbiamo bisogno di una ...sarà anche quello di limitare gli investimenti folli di società - stato come Manchester City e: '...

Dopo Juve e Manchester City, guai giudiziari anche per il PSG con la Procura di Parigi che ha aperto un'indagine per "lavoro sommerso e non dichiarato". La denuncia è stata emessa dall'ex consigliere ...