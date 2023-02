(Di martedì 7 febbraio 2023) La ripresa economica in Italia e in Lombardia è evidente e confermata dai numeri registrati nell’anno appena passato. Ladel, complice l’aumento dell’inflazione e la crisi energetica degli ultimi mesi, si prospetta invece meno evidente e più: le previsioni indicano come il PIL lombardo dovrebbe crescere dello 0,8%, i consumi dell’1,8% e gli investimenti del 3,3%. Sono questi alcuni dei dati presentati questa mattina in conferenza stampa da CNA Lombardia nel Primo Focus sull’andamento delregionale, realizzato dal Centro Studi Sintesi. Il Focus ha puntato l’attenzione sul monitoraggio dei territori fotografando la situazione della stessa nel 2022 e realizzando previsioni relative all’anno attualmente in corso. Dalla ricerca emerge come il PIL della Lombardia nel 2022 dovrebbe attestarsi al ...

Proiezioni 2023, crescita lenta per l'economia lombarda PIL +0,8% - Consumi +1,8% - Investimenti +3,3% Preoccupazione per l'artigianato: dal 2019 perse 8.155 imprese CNA Lombardia: "Restiamo tenacemen ...