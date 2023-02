Processo Juve | Tapiro d’oro gigante a pm Santoriello

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Striscia la Notizia, con Valerio Staffelli, davanti al Palazzo di Giustizia di Torino per consegnare simbolicamente una Ciro, Pubblico ministero nelallantus sulle plusvalenze travolto da una bufera mediatica per una frase pronunciata durante un convegno nel 2019: “Sono tifosissimo del Napoli e odio lantus. Da pubblico ministero ovviamente sono antintino”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il suo 'sono tifosissimo del Napoli e odio la' è il 'dito', per quanto riletto oggi ... Il 27 marzo, il gup deciderà se questodeve farsi o meno. Intanto va sempre ricordato che il 28 ...Il caso del pm Ciro Santoriello tifoso del Napoli: dal nulla di fatto alla remissione del, ecco cosa può succedere ora di Sarah Martinenghi 07 Febbraio 2023

Ex dirigenza della Juventus – calciomercatoweb.it Oggi lo stesso PM detiene ... possano incidere sulla decisione della Cassazione per le sorti del processo Prisma.Dal suo account di Twitter, Marco Bellinazzo ha parlato del caso Santoriello: "Il Pm Santoriello ha fatto una battuta inopportuna Non c'è dubbio. Può succedere nei ...