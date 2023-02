Primavera al Parco del Castello di Miradolo | programma eventi 2023

Leggi su lopinionista

(Di martedì 7 febbraio 2023) Otto appuntamenti nella natura per adulti e famiglie, di giorno e di notte, alla scoperta del, dell’orto e degli animali che lo vivono Dopo le fioriture invernali del calicanto, la natura neldeldisi risveglia: camelie e magnolie sono le prime a farsi notare, quando tutto appare ancora addormentato, per lasciare più avanti il posto alla fioritura delle azalee, delle rose e delle ortensie. Con questa scenografia di colori, la Fondazione Cosso in collaborazione con Cooperativa Arnica organizza otto appuntamenti, dal 19 febbraio al 17 giugno, per adulti e famiglie alla scoperta deltra le fioriture, gli alberi monumentali e il suggestivo bosco di bambù giganti e dell’orto disegnato da Paolo Pejrone, dove antico sapere e ingegno contemporaneo dialogano restituendo ai ...