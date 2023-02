Primarie Pd | il Nazareno | “4681 tessere da verificare e annullare in provincia di Caserta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) La guerra delledel Pd ha già un primo punto fermo. La Commissione Nazionale per il Congresso sta esaminando le criticità e ha preso le prime decisioni. Ad oggi – si legge in una nota – si è evidenziata in particolare la situazione delladinella quale la Commissionele non ha approvato l’anagrafe degli iscritti e il tesseramento mostra numerose irregolarità. Per questo si è dato mandato ad un gruppo di lavoro di fare una verifica approfondita sulla situazione del tesseramento 2022 nella suddetta. Più in generale la Commissione ha effettuato un controllo su tutte leonline, identificandoche sarebbero state fatte in modo difforme e per le quali abbiamo dato indicazioni puntuali perché ...