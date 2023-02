Primarie Pd | Bonaccini in netto vantaggio Intanto FdI torna a crescere nei sondaggi

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dopo il leggero calo negli ultimi, il primo da quando Giorgia Meloni è al governo, Fratelli d'Italiaa guadagnare terreno, raggiungendo il 30,6 per cento dei consensi nelle intenzioni di voto Swg divulgate dal Tg La7. Dietro di lei il Movimento 5 stelle, ben distante dal primo partito, si ferma al 17,5 per cento (-0,3 per cento rispetto alla scorsa settimana). Apiù di tutti è però il Pd, che si avvicina al 15 per cento con un balzo superiore al mezzo punto (14,8 per cento, +0,6). La Lega, dopo l'impennata che l'aveva riportata al 9 per cento, ora segna un piccolo passo indietro attestandosi all'8,7 per cento. Azione-Italia viva è stabile attorno all'8 per cento (-0,1 rispetto a lunedì scorso), mentre Forza Italia è data in calo di quasi mezzo punto, ferma al 6,4 per cento. Nel secondo cartello, il ...