Primarie Pd | “a Taranto è spuntato un nuovo circolo senza autorizzazione e ha fatto 600 tessere fantasma” | il caso in Puglia

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ricorsi, accuse, carte bollate. Ail congresso del Partito democratico si è già trasformato in uno scontro tra mozioni. Mentre in Campania è già stata sollecitata la commissione di garanzia regionale, spunta anche ilpugliese. Anche qui è il comitato per la mozione di Elly Schlein ad accusare quello per Stefano Bonaccini: la denuncia riguarda unche, dicono, è stato aperto all’insaputa di tutti e, in particolare, ha emesso nel giro di pochissimo 600 nuove. I fatti sono finiti sui tavoli dei presidenti delle commissioni provinciale e regionale per il Congresso Pd attraverso un ricorso: si chiede ai vertici regionali di chiudere una sede nella popolosa borgata di Talsano, nella periferia di, nataalcunae che ...

Apriamo la campagna congressuale in vista delleindette il 26 febbraio per l'elezione del segretario nazionale del Partito Democratico e lo ... a Foggia in via89 " 2° piano, a partire ......svolgerà la 'cerimonia' di adozione delle arnie da parte delle classi di una o più scuole... Il jackpot sale a 361,5 milioni di euro Attualità 1 Feb 2023, traffico illecito di ...

Primarie Pd, “a Taranto è spuntato un nuovo circolo senza autorizzazione e ha fatto 600 tessere… Il Fatto Quotidiano

Primarie PD, Elly Schlein a Taranto TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno

Opi Taranto: "Senza personale, il Pnrr e l'assistenza di prossimità ... Nurse Times

Renato Frascolla’ in San Vito di Taranto vince il concorso Conad ... CorrierePL

No vax:Pd Taranto, solidarietà a Mazzarano, Decaro e Cuperlo ... Agenzia ANSA

Scambi di accuse, quindi, che animeranno lo scontro fino al 26 febbraio, giorno delle primarie. E se a Taranto l’aria è pesante, per una volta, l’ex Ilva non c’entra niente.Tensioni nell’alleanza politica in atto in Puglia tra PD e M5S, il focolaio a Taranto - col ritiro delle deleghe ai pentastellati - da parte del sindaco Melucci ...