Presunto innocente | Renate Reinsve e Peter Sarsgaard nel cast della miniserie Apple TV+

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 7 febbraio 2023)(The Worst Person in the World),(Dopesick) e O-T Fagbenle (The Handmaid’s Tale) sono entrati a far parte delprincipale di, prossimadiTV+ prodotta da David E. Kelley, J.J. Abrams’ Bad Robot e Warner Bros. TV, dove ha sede la società. I due attori si uniscono a Jake Gyllenhaal, che è anche produttore esecutivo, Ruth Negga, Bill Camp ed Elizabeth Marvel. Ispirato al thriller giudiziario di Scott Turow,è la storia di un terribile omicidio che sconvolge l’ufficio del procuratore di Chicago quando uno dei suoi membri viene sospettato del crimine. Il libro è stato pubblicato nel 1987 ed è stato trasformato in un ...