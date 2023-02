(Di martedì 7 febbraio 2023) Psicodramma ai piani alti di. Lafissata per oggi per discutere deiper i dirigenti del gruppo bancario svizzero è stata cancellata. Dopo un anno in cui la banca ha perso due terzi del suo valore di borsa e con un rosso 2022 che secondo alcuni analisti potrebbe superare i 7 miliardi di franchi (7,06 miliardi di euro) difficile capire la ragione di un. Ma questa forma di remunerazione è connaturata al sistema della finanza internazionale e “bucare” l’appuntamento rischia di incentivare l’esodo dei profili più preziosi (e dei loro clienti) verso la concorrenza. Ladovrebbe essere fissata nelle prossime settimane ma per ora, secondo quando scrive l’agenzia Bloomberg, nessuno sa niente. I, che vengono solitamente pagati a ...

A cinque giorni dalle elezioni nel Lazio e in Lombardiale fila della maggioranza di governo serpeggia qualche. Non tanto sul risultato finale, Rocca e Fontana mantengonoi competitor, almeno secondo gli ultimi sondaggi, un distacco ...... gli ultimi anni sono stati un tormentoCovid, questioni economiche e ora anche la guerra. Ogni ... La cosa che riscontriamo è in generale la. Dei giovani per un verso, degli anziani ...

Preoccupazione tra i manager di Credit Suisse, la riunione sui bonus slitta a data da destinarsi Il Fatto Quotidiano

Scaduti i piani di controllo del piccione, preoccupazione fra gli ... piacenzasera.it

Pescasseroli: cani sbranati dai lupi, allarme tra la popolazione Rete8

Il devastante terremoto in Turchia e Siria, le preoccupazioni di ... Radio Popolare

Portovesme srl: preoccupazione tra lavoratori degli appalti Agenzia ANSA

Incidente stradale in scooter in via Nastro Verde, a Sorrento, per una ragazza. La giovane, ferita, è stata trasferita e ricoverata in ospedale a Napoli. Non destano preoccupazione le condizioni di sa ...Negli ultimi 3 mesi sono state registrate 13 predazione di lupo su cane. Gli eventi sono accaduti principalmente nel territorio del Comune di Pescasseroli e in alcuni casi in quello del Comune di Opi ...