Premier League | i club spingono per l’espulsione del Manchester City

(Di martedì 7 febbraio 2023) Secondo quanto riporta Sky Sports, moltidistarebbero spingendo perdeldal campionato dopo le numerose violazioni del Fair Play Finanziario (ben 101) avvenute tra il 2009 e il 2018. Tra iche vi sarebbero Man United, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham. Il, oltre al caso limite del, rischia la detrazione dei punti in classifica, una multa e la revoca dei titoli vinti negli anni in cui sono state commesse le violazioni. A esaminare il caso sarà una commissione indipendente. SportFace.

