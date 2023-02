Pooh a Sanremo | Red Canzian | “Per una scheggia nella mano ho avuto febbre e visioni psichedeliche Mi hanno aperto di nuovo il torace | stavo andando in setticemia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) “In estate, ho fatto 35 concerti, ma ho cure per un altro anno e mezzo. Nel 2015, mi era scoppiata l’aorta; nel 2018, houn tumore al polmone: quelle erano vere malattie,lta è stata sfiga… Mi è entrata unadi legno in unae ho preso un’infezione da stafilococco aureo. Sono caduto per terra il giorno che iniziavano le prove di Casanova, non riuscivo a stare in piedi, ci ho messo un’ora per arrivare al divano e chiamare i soccorsi. Intanto, avevocome se fossi drogato. Midiilin. Sono finito in rianimazione e, rispetto alle altre operazioni da ...