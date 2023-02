Ponte Messina | Salvini | “Non ci sarebbero rischi con i terremoti”

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Per la struttura del futurosullo Stretto “ingegneristicamente non ci sarebbe alcuno sismico. Anzi, una struttura così alta ed elastica assorbirebbe” un eventuale terremoto. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ai microfoni di Radio Capital. “La questione – ha sottolineato il ministro – è trovare invece i quattrini per unire in maniera stabile la Sicilia all’Italia e su questo stiamo lavorando”. Parlando poi del caso Cospito “non commento le dichiarazioni di Donzelli né quelle di Serracchiani”, ha detto, la situazione “non mi appassiona. Va superata, andare muro contro muro – ha scandito – non serve all’Italia, alla giustizia, a Cospito, a nessuno. Parlo con le persone che incontro e mi parlano di stipendi e di mutui aumentati. Non ho ...

