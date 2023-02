“Polvere” | testo e significato del brano di Olly per Sanremo 2023

Leggi su zon

(Di martedì 7 febbraio 2023)parteciperà alla alla 73esima edizione del Festival di. Scopriamo, insieme, ile ildel”. Ildel, in merito al suo nuovo, ha dichiarato: « Non mi sono fermato allo stupore di esserci, perché ho capito quanto poco tempo avessi per prepararmi. Con “”, il mio, voglio dimostrare di valere ». Il cantante parla, poi, di come è nata la canzone: « Mi stavo vestendo seduto sul letto quando ho pensato a una parte del: parla di come io voglia sempre vivere emozioni forti ma, come molti, mi senta spesso uno scatolone dal contenuto fragile buttato in uno sgabuzzino pieno di ...