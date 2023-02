da donna era stato destituito, ora il Tar stabilisce che la persona transgender ha diritto a ricevere gli ...Tre passeggiate en travesti nell'autunno del 2005 erano costate molto care a undi Venezia: l'agente, sorpreso più volte in stradada donna, era stato prima sospeso e poi destituito, a causa di un comportamento ritenuto "riprovevole, che denota mancanza del ...

Poliziotto vestito da donna viene licenziato, il giudice: «Deve avere gli stipendi arretrati» ilgazzettino.it

Poliziotto vestito da donna fu destituito, ora il giudice: "Deve avere gli arretrati" - Luce Luce

Poliziotto veneto vestito da donna fu destituito: per il Tar ora va ... TgVerona

Spari in via Flavia, ricostruzione in 3D e perizia balistica: all’esame i vestiti del 21enne ferito dal poliziotto AnconaToday

Consigli24 | Organizza una grande festa con i migliori accessori del ... Consigli24

VENEZIA - A distanza di quasi vent'anni un ex poliziotto transgender ha ottenuto dal Tar del Veneto il diritto di ricevere gli arretrati non percepiti in conseguenza del provvedimento disciplinare ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...