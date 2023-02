Polemica Fazzolari | Meloni | “Ha smentito | non mi pare una notizia”

(Di martedì 7 febbraio 2023) “Il caso è un altro: ritengo che questa cosa non sia mai esistita”. Così la premier Giorgiasul caso Giovanbattistascoppiato dopo un articolo de La Stampa intitolato “Il pianoper i giovani: “insegniamo a sparare nelle scuole”. L’articolo riferisce di un presunto colloquio a Palazzo Chigi avvenuto ieri tra il sottosegretario alla L'articolo proviene da Inews24.it.

Ognuno cerca di fare al meglio il suo lavoro, ma nessuno ha mai pensato una cosa come quella attribuita a. Mi pare una notizia non vera e quindi da non commentare". Lapolitica Le ...La notizia è stata prontamente smentita dallo stesso, che ha dichiarato che la conversazione "verteva su tutt'altro e cioè sull'esigenza di creare un tavolo che riguarda l'addestramento di ...

Insegnare a sparare nelle scuole: polemica sulle parole di Fazzolari Avvenire

Nella polemica su Fazzolari e i fucili a scuola bisogna prendere bene la mira Domani

Polemica su Fazzolari: "Insegniamo a sparare a scuola". Lui smentisce e annuncia querela RaiNews

"LEZIONI DI TIRO A SCUOLA": FAZZOLARI SMENTISCE, MA ... 9 colonne

Matteo Salvini su Zelensky, Cospito, ONG e Fazzolari Radio Capital

Bonaccini: “Governo Meloni eviti di ‘sparare’ sciocchezze”. “‘Insegniamo a sparare nelle scuole’: questa l’idea del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fazzolari. Dopo la smentita Fazzolari ...“Non penso ci sia bisogno di dimissioni: la Procura fa il suo lavoro, il ministero della giustizia anche e ha già detto che quelli non erano documenti coperti da segreto”. Così il presidente del ...