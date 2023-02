Plusvalenze Juve | scambi gonfiati nel mirino della Procura già nel 2019

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 7 febbraio 2023) Continuano ad emergere nuovi dettagli sullo scandalo dellefittizie, già nelerano state denunciate le operazioni di mercato trantus e altre due squadre, Sampdoria e Genoa. L’accusa nei confronti del club bianconero è stata quella di aver concluso accordi di mercato con squadre in Italia e all’estero, gonfiando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio. La prima sentenza contro il club bianconero è stata durissima, 15 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso. La squadra di Massimiliano Allegri è crollata in classifica e dovrà lottare per mantenere la categoria. La dirigenza ha presentato ricorso, ma ribaltare la sentenza si preannuncia una vera e propria impresa, è già altissima l’attesa sulla decisione. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaPoi sarà il turnoseconda ...