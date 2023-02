Pinuccio | il fantasista della politica | predecessore di Meloni Il ritratto di Veneziani

Leggi su formiche

(Di martedì 7 febbraio 2023) Se dovessimo cercare unall’avvento di Giorgiaalla guida del governo, l’unico che troveremmo a destra sarebbeTatarella. Fu lui il precursoredestra conservatrice e postmissina di governo. Quando morì prematuramente alla fine del millennio scorso, Tatarella non lasciò eredi politici. Alleanza Nazionale cominciò a perdersi e a perdere peso. Era ancora il Novecento; fu sua l’idea di coalizzare le forze di centro-destra e poi di andare “oltre il polo”; era impensabile in quel tempo che la destra da sola potesse diventare partito di maggioranza; era perciò necessario allargare le alleanze. Nessuno dei protagonistisua epoca è oggi in auge, resta l’ologramma di Berlusconi e poco altro, più un notabile democristiano del tempo, divenuto poi Capo dello Stato, con cui ...