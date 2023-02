(Di martedì 7 febbraio 2023) Nell'intervistaè parso giustificare la guerra diin Ucraina con l'esigenza di 'proteggere le popolazioni di lingua russa in quelle parti dell'Ucraina', senza avere alcun tipo di ...

... 'Basta con le tue sciocchezze' Solo poche settimane dopo l'invasione della Russia in Ucraina, David Gilmour aveva suonato un brano tradizionale di un artista ucraino come '', e l'assenza ...Continua la guerra dei. Ieri Polly Samson, scrittrice nonché moglie e co - autrice di David Gilmour ha attaccato duramente Roger Waters con un tweet inaspettato: "Purtroppo, Roger Waters , sei antisemita fino al ...

“Antisemita, ladro, amico di Putin”: volano gli stracci nei Pink Floyd, contro Roger Waters si scaglia la mog… La Stampa

Pink Floyd, Polly Samson contro Roger Waters. «Sei antisemita, amico di Putin, ladro, bugiardo e canti in... Corriere della Sera

Pink Floyd, la moglie di Gilmour attacca Waters: "Sei antisemita e filo-Putin" TGCOM

Pink Floyd, la lite su Israele e guerra in Ucraina. L'attacco della moglie di David Gilmour: «Antisemita, amichetto di ... Open

Pink Floyd, duro scontro tra la famiglia Gilmour e Roger Waters: "Antisemita, sostenitore di Putin". La reazione del bassista Virgin Radio

Pink Floyd in crisi. La moglie di David Gilmour attacca Roger Waters: "Sei antisemita e filo-Putin", scrive la scrittrice e giornalista Polly Samson in un post Twitter al vetriolo, avallato dal marito ...David Gilmour appoggia Polly Samson nell'invettiva contro l'ex Pink Floyd Roger Waters che sta prendendo tempo per rispondere ai due ...