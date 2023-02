Piero Pelù lancia il tour ‘Live estremo 2023’

(Di martedì 7 febbraio 2023)– foto di Consuelo FabiFIRENZE – . “”, spiega l’artista, “come i tempi che viviamo,come l’amore che ho per la musica,come la passione che ci unisce durante un concerto. Il mio prossimocon i 4 Bandidos sarà una bomba di energia, di novità sonore e novità visuali, di voglia di fare festa, di pensieri sul presente e di condivisioni costruttive. Vi aspetto, ragazzaccc!”. Prevendite disponibili a partire da oggi e nei prossimi giorni su https://bit.ly/Live2023. Ecco le prime date, calendario in aggiornamento: 7/7 MATERA – Oversound Festival, Castello Tramontano 15/7 BRESCIA – Brescia Summer Music, Arena Campo Marte 27/7 PORTO RECANATI (MC) – Arena Beniamino Gigli 28/7 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) – Lacustica Festival, Rocca ...

Questa sera, accompagnato proprio dai Bandidos al gran completo sarà protagonista a Sanremo sul Palco di Piazza Colombo per proporre al pubblico un'anteprima del suo "Estremo Tour "che ...Saràil primo artista della line - up del Lake Sound Park 2023 , il festival più atteso del Lago di Como in programma nei giorni 7, 8, 9 e 10 settembre.

Sanremo 2023, Piero Pelù sul terzo palco: tra ricordi sbiaditi di maledettismo e pipponi apocalittici Il Fatto Quotidiano

Piero Pelù in Basilicata! Ecco i dettagli vulturenews.net

Piero Pelù va in concerto con i suoi Bandidos Rockol.it

Suzuki Stage: Piero Pelù apre la settimana di concerti che si ... Sanremo Live & Love