(Di martedì 7 febbraio 2023) Un cittadino bengalese di 52 anni, residente a Verbania, ha sequestrato in casa la20enne per giorni,darle da mangiare,ndola più volte perché non vedesse più il fidanzato. L'uomo ...

Un cittadino bengalese di 52 anni, residente a Verbania, ha sequestrato in casa la figlia 20enne per giorni, senza darle da mangiare, picchiandola più volte perché non vedesse più il fidanzato. L'uomo ...la figlia, la chiude in una stanza e laa digiuno per giorni. Il motivo è una relazione che la figlia ventenne aveva con un giovane italiano. Una relazione che il padre non accetta e la ...

Padre contrario al fidanzamento della figlia la sequestra, picchia e lascia senza cibo per giorni: arrestato Corriere della Sera

Picchia e lascia la figlia senza cibo per impedire una relazione: arrestato un 52enne Globalist.it

A Stresa sequestra e picchia la figlia perché non accetta la sua relazione con un giovane RaiNews

Picchia la compagna, poi la lascia in strada e porta con sé la figlia neonata BolognaToday

Napoli, appartata col figlio del boss: "Sono trans". Lui la picchia e la lascia per terra Gazzetta del Sud

Un 52 del Bangladesh è stato arrestato per aver sequestrato, picchiato e lasciato senza cibo la giovane figlia per impedirle di frequentare un ragazzo. E' successo in provincia di Verbania.