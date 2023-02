Per viaggiare in Europa servirà un’applicazione online a pagamento

Leggi su viagginews

(Di martedì 7 febbraio 2023) Un’altra novità, forse inattesa, per i viaggiatori che dovranno pagare ulteriormente per poterall’interno dell’e in modo specifico in un paese. La notizia ha sorpreso un po’ tutti, anche perché tra pochi mesi sarà implementata e nessuno poteva immaginare una simile notizia e un tempo così ridotto per poter procedere. Pernon L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com