Per Grillo a pagano il prezzo più alto sono sempre i poveri

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dall’Istat all’Inps passando per l’Ocse i dati sulle retribuzioni in Italia e sul reddito medio annuo delle famiglie ci delineano un quadro allarmante per il nostro Paese. Eppure questo governo pare andare in direzione ostinata e contraria. Bepperilancia la grande emergenza di quest’epoca: “a salvare la Patria!” La prima legge di Bilancio dell’era Meloni ha varato un taglio del cuneo fiscale che si traduce in pochi euro al mese, la reintroduzione dei voucher dà un pessimo segnale sul fronte della precarizzazione del lavoro, l’aumento delle pensioni si è trasformato in un taglio delle rivalutazioni degli assegni pensionistici per il ceto medio, per non parlare delle norme penalizzanti introdotte con la nuova Opzione donna che esclude migliaia di lavoratrici dalla possibilità di uscire dal ...