Pensioni marzo 2023 | quando arriva il pagamento | il calendario con le date

(Di martedì 7 febbraio 2023). Per molti pensionati, questo mese, non sono ancorati gli aumenti in pensione, ovvero quelli che riguardano lesuperiori a quattro volte il trattamento minimo. Ad ogni modo, èta già una nota dall’Inps che ha comunicato che tali cifre verranno erogate nel mese diinsieme alle rivalutazioni arretrate di gennaio-febbraio. Un ritardo, e una buona notizia per tanti che attendono con grande impazienza questo momento, nonostante si tratti di incrementi minimi in busta. Tuttavia, in tempo così sospetti, ogni euro in più può fare la differenza, come ci segnalano molti cittadini in redazione, anche solo per permettersi qualcosa in più al supermercato e variare la propria dieta. ...