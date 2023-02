Penosa | paghiamo per questo Ballando | il video che scatena la bufera | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023)sucon le Stelle. Poche ore fa sui profili social ufficiali della trasmissione di Rai 1 è apparso uncon Selvaggia Lucarelli protagonista. "Ci sono cose che non si chiedono, ma una cosa possiamo dirla: è stata una stagione diCon Le Stelle sorprendente!", questa la didascalia a corredo del. Filmato in cui è stato rilanciato un commento della Lucarelli sulla stagione incendiaria del talent show: "Che stagione è stata? Un inverno lungo, piovoso, con un tempo variabile e volubile. Un inverno rigido, un inverno". Una chiara frecciata alla trasmissione che per la giurata è stata parecchio impegnativa. Inutile dire che gli utenti del wev si sono subitoti: "Si, sorprendentemente schifosa", commenta qualcuno sulla stagione passata. E ...